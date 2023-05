Der ASV Hamm-Westfalen muss nach einem Jahr in der Handball-Bundesliga wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Das abgeschlagene Tabellen-Schlusslicht unterlag dem Drittletzten HSG Wetzlar am Donnerstagabend 24:29 (7:13) und kann sich damit auch rechnerisch nicht mehr retten.

Die Klub-Verantwortlichen hatten bereits vor geraumer Zeit eingeräumt, dass man die Klasse höchst wahrscheinlich nicht mehr halten könne und planen seitdem für die 2. Liga. In den letzten Spielen soll das Team befreit aufspielen und genießen.