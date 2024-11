Der VfL Gummersbach hatte die Halle am vergangenen Dienstag in der European League nach zuvor zehn Pflichtspielen ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer verlassen. Das 30:31 bei Fenix Toulouse war allerdings denkbar knapp.

Mehr als acht torlose Minuten in Gummersbach

Am Sonntag ging es beim Tabellenzwölften HSV Hamburg darum, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Die erwies sich allerdings im ersten Durchgang für beide Mannschaften als besonders schmal - die Tore in der Gummersbacher Halle wirkten wie vernagelt. Es dauerte mehr als acht Minuten, ehe Frederik Bo Andersen für die Gäste aus dem Norden den ersten Treffer erzielte (9. Minute).