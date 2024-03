HBL: Lemgo Lippe feiert deutlichen Heimsieg gegen Wetzlar

Nachdem der Lemgoer Angriff in den ersten Minuten noch etwas stotterte, kamen die Ostwestfalen gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Rollen. Nach drei Treffern in Folge stellte Lemgo nach 22 Minuten erstmalig einen Drei-Tore-Vorsprung her.

Lemgo Lippe kontrolliert das Spiel

Im zweiten Durchgang hatte Lemgo Lippe wenig Mühe, das Spiel zu kontrollieren und baute den Vorsprung angetrieben von über 4.000 Zuschauern nach und nach aus.

Zehnder und Laerke waren mit jeweils sechs Toren die besten Werfer der Gastgeber. Für Wetzlar traf Novak ebenfalls sechs Mal. Urh Kastelic kam am Ende auf 21 Paraden und avancierte zum Matchwinner.

Quelle: jha