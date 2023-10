HBL: TBV Lemgo-Lippe verliert bei Meister THW Kiel

Stand: 22.10.2023, 16:42 Uhr

TBV Lemgo-Lippe hat in der Handball-Bundesliga die sechste Niederlage in Serie kassiert. Am Sonntag gingen die Lemgoer beim amtierenden Meister THW Kiel leer aus.