Lukas Hutecek erzielte für Lemgo den ersten Treffer der Partie, doch nach drei Toren von Nothdurft innerhalb von einer Minute führte der BHC mit 3:1 (3. Minute). Lemgo war in der Anfangsphase noch etwas unsortiert, sodass die Bergischen nach sechs Minuten schon ihr sechstes Tor erzielten (3:6). Der TBV kam aber besser in die Partie. Bei einem schnellen Gegenstoß hatte Samuel Zehnder (9.) hatte schon die Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte aber am glänzend parierenden BHC-Keeper Peter Johannesson. Schließlich gelang Zehnder (13.) per Siebenmeter der Ausgleich.

Anschließend hatten beide Teams in der Offensive wenige klare Abschlüsse und verloren Bälle. Daher versuchte es Lukas Stutzke (18.) mit einem wuchtigen Wurf aus der Distanz und stellte so auf 9:7 für den BHC. Die Partie blieb eng, Hutecek (25.) glich für Lemgo zum 12:12 aus. Die Bergischen nahmen eine hauchdünne 14:13-Führung mit in die Halbzeitpause.

BHC lässt in der Schlussphase nach

In der zweiten Hälfte baute Yannick Fraatz die BHC-Führung mit zwei Toren in Folge auf 16:13 (35.) aus, Lemgo nahm erst einmal eine Auszeit. "Kommt schneller zurück" , forderte Lemgos Coach Kehrmann unter anderem von seinem Team. Bei einem Gegenstoß hatten die Gäste die Chance auf das 19:15, Lemgos Torhüter Urh Kastelic (39.) verhinderte einen höheren Rückstand.

Der TBV blieb dran und konnte eine viertel Stunde vor Spielende auf 21:22 verkürzen. BHC-Coach Naji nahm eine Auszeit und kritisierte die Passivität seines Teams beim 7-gegen-6-Spiel der Hausherren. Die Ansprache zeigte Wirkung: Kurz darauf eroberte der BHC energisch die Bälle und traf zwei Mal in Folge ins leere Tor des TBV.

Sieben Minuten vor Schluss sorgte der starke Nothdurft erneut nach einem Gegenstoß wieder für eine Zwei-Tore-Führung der Bergischen (26:24), doch Hutecek glich nur eine Minute später zum 26:26 aus. In der Schlussphase verlor der BHC beim Stand von 28:27 für Lemgo den Ball, Hutecek traf bei noch einer Minute auf der Uhr auf der Gegenseite zum 29:27.