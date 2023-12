Lemgo unterliegt heimstarken Flensburgern

Der TBV Lemgo Lippe ist am Dienstagabend mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Mit 29:34 unterlagen die Ostwestfalen der SG Flensburg-Handewitt, die damit zu Hause weiter verlustpunktfrei ist.

Kastelic hält Lemgo im Spiel

Auch weil den Gästen einige technische Fehler unterliefen, erspielten sich die Schleswig-Holsteiner rasch eine 12:6-Führung. Alles schien, als sei Lemgo an diesem Abend chancenlos. Doch im weiteren Verlauf scheiterten die Flensburger gleich mehrfach an TBV-Torhüter Urh Kastelic. Das Team von Trainer Florian Kehrmann nutzte diese Phase, um den Rückstand zwischenzeitlich wieder auf zwei Tore zu verkürzen.

Den durchaus möglichen Anschlusstreffer verpasste Lemgo allerdings, und so ging es schließlich mit einem 13:17 aus Sicht der Ostwestfalen in die Pause.

Lemgo mühte sich nach Wiederbeginn zwar, den Anschluss herzustellen. Doch die SG wirkte nun viel konzentrierter. So lagen die Hausherren gut sieben Minuten nach Wiederanpfiff erneut mit sechs Toren vorn. Und diesmal hielten sie die Lipper, die ein ums andere Mal am starken Benjamin Buric scheiterten, bis in die Schlussphase auf Distanz.

Laerke bester Werfer der Gäste

Durch den Sieg festigte die SG Flensburg-Handewitt den 3. Platz, Lemgo bleibt im Mittelfeld der Tabelle. Erfolgreichster Profi der Partie war Flensburgs Kjaer Möller mit acht Treffern. Für Lemgo traf Emil Buhl Laerke (sechs Tore) am häufigsten.