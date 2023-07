HBL-Spielplan: Gummersbach gegen Lemgo zum Bundesliga-Start

Im Rahmen des ersten HBL-Spieltags treffen am Sonntag, den 27. August, der VfL Gummersbach und der TBV Lemgo Lippe im Oberbergischen aufeinander. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Der Bergische HC ist einen Tag zuvor beim ThSV Eisenach zu Gast (19 Uhr).

In der 2. Bundesliga kommt es ebenfalls am ersten Spieltag zu Duellen zwischen West-Klubs: Am 1. September empfängt der TSV Bayer Dormagen den TuS N-Lübbecke (20.30 Uhr). Einen Tag später trifft Bundesliga-Absteiger ASV Hamm-Westfalen auf TuSEM Essen (19.30 Uhr). GWD Minden ist am Sonntag, den 3. September, beim VfL Potsdam zu Gast (17 Uhr).