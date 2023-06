Ein derart versöhnlicher Abschluss gelang dem ASV Hamm-Westfalen im Heimspiel gegen SC DHfK Leipzig nicht. Das Schlusslicht wehrte sich in seiner vorerst letzten HBL-Spielzeit zwar vehement gegen die 29. Saisonniederlage, konnte diese beim 28:33 (13:18) aber nicht verhindern.

Bergischer HC verliert gegen Erlangen

Von den NRW-Teams, die auch in der neuen Saison in der HBL spielen werden, blieb am letzten Spieltag einzig dem Bergischen HC ein Erfolgerlebnis verwehrt. Die Bergischen unterlagen in eigener Halle nach knapper 15:14-Halbzeitführung mit 29:30 gegen den HC Erlangen.

Deutscher Handballmeister wurde am Sonntag übrigens zum 23. Mal der THW Kiel. Der Rekordchampion sicherte sich durch ein 34:27 (18:13) bei Frisch Auf Göppingen seinen nächsten HBL-Titel, zuvor hatte es nur noch theoretische Zweifel am Triumph der Norddeutschen gegeben.