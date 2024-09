Stolz sei er auf sein Team und den Klub für das, was dort geleistet wurde. "Wir haben immer noch sieben Spieler dabei, die beim Aufstieg vor zwei Jahren dabei waren" , erklärt er einen Tag nach dem erfolgreichen Rückspiel gegen Mors-Thy Handbold in der Qualifikation am Sonntag.

Erfolgreicher Weg seit dem Aufstieg

Der Erfolgsweg ist in der Tat bemerkenswert: 2019, als der Klub noch in der 2. Bundesliga spielte, drückte den Klub ein mittlerer sechsstelliger Schuldenbetrag. Nun ist der Verein nicht nur schuldenfrei, sondern zudem wieder etabliertes Mitglied der HBL. Im Aufstiegsjahr 2023 belegte Gummersbach direkt Platz zehn der Tabelle - nur eine Saison später folgte mit Platz sechs der Einzug in die Qualifikation zur European League.