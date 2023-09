Pokal: Lübbecke gewinnt Derby gegen Minden - TUSEM schlägt Drittligist

Lübbecke kam gut in die Partie und ging nach einer Viertelstunde erstmals mit drei Toren Vorsprung in Führung (8:5). Vor allem Defensiv stand das Team von Michael Haaß sicher und ließ in der ersten Halbzeit nur zehn Treffer zu.

Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer in Lübbecke ein Derby auf Augenhöhe. Minden ließ die Gastgeber nicht davonziehen, kam aber auch zu keinem Zeitpunkt näher als mit drei Treffern heran.

TUSEM Essen eine Runde weiter

Zweitligist TUSEM Essen setzte sich beim Drittligisten HC Oppenweiler/Backnang dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang am Ende klar mit 24:33 (15:17) durch. Beide Teams gestalteten die erste Hälfte größtenteils ausgeglichen. Nach einem Treffer von Essens Julius Rose bauten die Gäste zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff die Führung erstmals auf drei Treffer aus. Mit einem 15:17 für Essen ging es in die Pause.