Dabei erwischte Lemgo Lippe einen Fehlstart in die Partie und lag nach knapp zwölf Minuten bereits mit 7:2 hinten. Kurz vor der Pause baute Hendrk Wagner die Führung für Wetzlar sogar noch auf sechs Tore aus, Zerbe konnte per Siebenmeter drei Sekunden vor der Halbzeit-Sierene aber noch auf 9:13 aus Lemgoer Sicht verkürzen.

Lemgo dreht Partie mit 7:0-Lauf

Nach dem Seitenwechsel zog Wetzlar wieder davon. Vladimir Vranjes traf in der 36. Minute zum 15:9. Bis zur 44. Minute konnten die Gastgeber eine Fünf-Tore-Führung halten und lagen mit 19:14 vorne. Doch dann drehte Lemgo Lippe plötzlich auf. Angeführt von Carstensen, der in acht Minuten allein fünf Tore erzielte, drehten die Lipper die Partie mit einem 7:0-Lauf und führten sieben Minuten vor dem Ende zum ersten Mal in der Partie. Wieder war es Carstensen, der Lemgo mit 21:19 in Führung warf.

Zwar konnte Domen Novak vier Minuten vor dem Ende von der Sieben-Meter-Linie noch zum 23:23 ausgleichen, doch Lemgo zeigte sich unbeeindruckt und zog dank zweiter Treffer von Zerbe und einem Tor von Tim Suton wieder auf drei Tore weg (26:23, 59.). Diesen Vorsprung ließ sich der TBV dann nicht mehr nehmen, auch weil Urh Kastelic im Lengoer Tor wichtige Paraden zeigte.

Für en TBV geht es in der Handball-Bundesliga nun am kommenden Montag (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt weiter. Wetzlar reist bereits am Sonntag (16.30 Uhr) zum SC DHfK Leipzig.

Quelle: lt