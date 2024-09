Der TBV Lemgo Lippe trat am Sonntag mit dem Ziel beim VfL Gummersbach an, den letzten verbliebenen NRW-Konkurrenten in der Handball-Bundesliga auf seiner Euphoriewelle zu bremsen.

Suton und Möstl überzeugen auf Lemgoer Seite

Auf dieser Welle ritten die Gummersbacher nach dem gelungenen Liga-Auftakt in Hannover-Burgdorf (32:28) und der mit zwei Siegen gegen Mors-Thy Handbold gemeisterten Qualifikation für die Gruppenphase der EHF European League unbestritten. Die Lemgoer ihrerseits kamen mit einer Heimniederlage gegen Melsungen (20:28) nicht so gut aus den Startlöchern.