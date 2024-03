Die Handballerinnen von Borussia Dortmund schlugen Bayer Leverkusen am Samstagabend in eigener Halle mit 23:20 (12:9) und feierte damit den fünften Sieg in Serie. In der Tabelle festigte der BVB den dritten Tabellenplatz und steht mit jetzt 30 Zählern drei Punkte vor dem Thüringer HC, der jedoch zwei Spiele weniger absolviert hat. Bayer Leverkusen rutschte dagegen mit 17 Punkten auf den neunten Tabellenplatz ab.