Lemgo Lippe verliert Handball-Krimi gegen Erlangen

Die Ostwestfalen verloren am Donnerstag (08.02.2024) mit 25:26 (15:13) dramatisch beim HC Erlangen. Damit fiel der TBV hinter den Gegner zurück und belegt nun vorerst Rang 13 der Tabelle. Nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Eisenach, das auf Platz 17 auf dem ersten Abstiegsplatz liegt. Erlangen rangiert verbesserte sich auf Rang zwölf.

Spiel lange ausgeglichen

Erlangen und Lemgo Lippe leiferten sich eine ausgeglichene erste Halbzeit. Keines der Teams konnte sich wirklich absetzen. Die Erlanger kamen etwas besser in die Partie - der TBV ging erst nach 15 Minuten dauerhaft in Führung. Der knappe Zwei-Tore-Vorsprung hielt bis zur Pause. Eine Entscheidung war jedoch längst nicht gefallen.

Die zweite Hälfte startete wie die Erste: ausgeglichen. nach rund 35 Minuten konnte Nico Büdel das erste Mal seit geraumer Zeit wieder den Ausgleich für den HC erzielen. Zehn Minuten vor dem Schluss steuerte die Partie auf eine spannende Entscheidungsphase zu - und der TBV zog vorerst auf drei Tore Vorsprung davon.

Erlangen dreht die Partie zum Sieg

Wer jedoch dachte, dass jetzt Lemgo Lippe auf die Entscheidung drängte, wurde getäuscht: Erlangen kämpfte sich mit viel Wille zurück. Fünf Minuten vor dem Ende glich Stephan Seitz für die Gastgeber aus. Dann unterlief dem HC knapp zwei Minuten vor dem Ende ein Offensivfehler und in der Abwehr ein Foul, welches eine Zeitstrafe nach sich zog.

Erlangen musste damit in Unterzahl zu Ende spielen. Es entwickelte sich ein wahrer Krimi. Lemgo Lippe traf in seinem Angriff nicht, der HC verwarf zuerst - doch im zweiten Versuch gab es einen Siebenmeter, den Nationalspieler Christoph Steinert verwandelte. Der TBV setzte seinen letzten Wurf eine Sekunde vor Ende an die Latte, damit stand die Niederlage fest.