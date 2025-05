Zur Erinnerung: Platz vier bedeutet die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League, Platz fünf an der Gruppenphase der Europa League und Rang sechs berechtigt für die Europa-Conference-League-Playoffs.

Borussia Mönchengladbach ist Neunter, und bei sechs Punkten Rückstand auf Dortmund und fünf Zählern auf Leipzig hat die Seoane-Elf nur noch theoretische Chancen auf Europa.

Für den VfL Bochum wird es nach dem 0:0 in Heidenheim und Kiels 3:1 in Augsburg nun immer schwerer, die Klasse zu erhalten. Die Hecking-Elf ist Schlusslicht mit vier Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz, den der 1. FCH belegt. Bei einem Sieg in Heidenheim, wäre es nur noch ein Zähler gewesen. Nun müssen die letzten beiden Partien gegen Mainz und in Hamburg gewonnen werden, will der VfL noch eine Chance haben.