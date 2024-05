Fortuna Düsseldorf reist "hungrig und motiviert" nach Kiel

Mannschaft will für verletzten Siebert gewinnen

" Es sind noch drei Szenarien möglich ", sagt Sportdirektor Christian Weber im Gespräch mit dem WDR. Denn auch ein Verbleib in der 2. Bundesliga ist bei aktuell vier Punkten Vorsprung auf den Hamburger SV noch in der Verlosung. Zumindest diesen Platz kann Düsseldorf in den kommenden Spielen aber aus eigener Kraft absichern. " Wir haben eine richtig gute Ausgangsposition aktuell mit dem Relegationsplatz und haben noch die Möglichkeit, den zweiten Platz zu attackieren. Dementsprechend werden wir frohen Mutes nach Kiel fahren und unser Bestes geben. "