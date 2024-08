Dubai statt Düsseldorf: Takashi Uchino verlässt Fortuna

Uchino schließt sich dort dem Al-Wasl SC an, der in der letzten Saison seinen achten Meistertitel in der UAE Pro League feierte. Das gab Fortuna Düsseldorf am Donnerstag (08.08.2024) bekannt. Angaben zu den Ablösemodalitäten machte F95 nicht. Sportdirektor Christian Weber ließ sich zumindest in der Mitteilung zitieren, man habe "eine exzellente Lösung für alle Beteiligten gefunden".

Uchino feierte sein Profi-Debüt für die Rheinländer im März 2022. Er absolvierte 27 Pflichtspiele, dabei gelang ihm ein Treffer. Der japanische U23-Nationalspieler war einst zur Saison 2021/22 von Alemannia Aachen für die zweite Mannschaft der Fortunen geholt worden.