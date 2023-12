Schwierige Schalker Wintertransferphase - wenig Geld, wenig Zeit

Dementsprechend verwundern Berichte der "WAZ" und "Bild" nicht, nach denen die Schalker Führungsriege um Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers erstmal Einnahmen generieren will, bevor es ans Geld ausgeben geht. Ein ökonomisch sauberes Vorgehen - was aber frühzeitige Transfers in der Winterperiode unmöglich erscheinen lässt. Schalker Fans werden sich wohl in Geduld üben müssen.

Gerüchte um Abgänge: Polter, Cissé und Co.

S04-Stürmer Sebastian Polter kam zuletzt nur zu Kurzeinsätzen.

Und S04-Sportdirektor André Hechelmann ist gefragt, Platz im Kader zu schaffen. Immer wieder wurde in den Medien Stürmer Sebastian Polter (drei Saisontore), der zuletzt nur Kurzeinsätze bekam, als möglicher Abgang gehandelt. Ebenfalls wenig Spielzeit hatte Soichiro Kozuki (fünf Einsätze). Im Mittelfeld kommt der von Mainz ausgeliehene Niklas Tauer nicht zum Zug.

Und in der Abwehrabteilung wurde der im Sommer geholte Timo Baumgartl seit Ende Oktober komplett außen vor gelassen, Geraerts setzt auf andere Defensivmänner. Und Ibrahima Cissé spielte schon unter Ex-Trainer Thomas Reis keine Rolle mehr, nachdem er sich bei seinem Debüt im ersten Spiel in Hamburg Gelb-Rot abgeholt hatte.

Wo Schalke 04 Verstärkungsbedarf hat

Zwar stabilisierte Geraerts die Abwehr, stellte nach durchwachsenen Leistungen von seiner favorisierten Dreier- auf eine Viererkette um, woraufhin Schalke weniger anfällig bei Kontern wurde. In den drei letzten Spielen kassierte S04 nur beim 2:2 gegen Fürth überhaupt Gegentreffer. Zuvor waren die "Königsblauen" aber in 14 Partien nur einmal ohne Gegentor geblieben. Insgesamt fingen sich nur zwei Teams mehr Gegentore als Schalke (35).

Überzeugte bei Schalke bislang defensiv als auch offensiv: Derry-John Murkin.

Dementsprechend könnte ein weiterer solider Innenverteidiger auf dem Zettel stehen, der Marcin Kaminski und Tomas Kalas Konkurrenz macht. Links überzeugte jüngst Derry John Murkin defensiv und mit seinem Zug nach vorne (ein Saisontor, vier Assists), auf der rechten Seite fehlt aber ein Pendant. Cédric Brunner oder Henning Matriciani fielen bislang nicht durch vergleichbare Offensivaktionen auf.

Im Mittelfeld plagen S04 Verletzungssorgen. Die Routiniers Dominick Drexler und Danny Latza laborieren beide an einem Muskelfaserriss. Sommer-Zugang Ron Schallenberg plagten zuletzt Adduktorenbeschwerden, allgemein konnte er die hohen Erwartungen als Nachfolger von Alex Král und Tom Krauß bisher kaum erfüllen. Und Spielmacher-Talent Assan Ouédraogo (Syndesmosebandriss) fällt noch länger aus.