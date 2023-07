Beide Mannschaften trennten sich am Samstag vor mehr als 33.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Schalker Arena 2:2 (2:2). Michel Vlap brachte die Niederländer nach 15 Minuten in Führung. Kenan Karaman (30.) und Neu-Kapitän Simon Terodde (40.) drehten die Partie zwischenzeitlich für S04. Sem Steijn traf nur zwei Minuten spätzer zum Endstand.

Ein weiterer Wehrmutstropfen für Schalke: Leo Greiml musste bereits nach sieben Minuten nach einem Zusammenprall mit Manschaftkollege Marcin Kaminski verletzt vom Feld.