Der 22 Jahre alte Österreicher zog sich im Test gegen Twente Enschede am Samstag (2:2) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, wie der Klub am Sonntag mitteilte. Greiml war in dem Testspiel bereits nach sieben Minuten ausgewechselt worden. Eine genaue Ausfallzeit stehe noch nicht fest, hieß es in der Mitteilung.

Es ist für den 22-Jährigen bereits der zweite Kreuzbandriss innerhalb von zwei Jahren im rechten Knie. "Die Verletzung ist wahnsinnig bitter für Leo. Dieser schwere Rückschlag tut uns unendlich leid für ihn" , sagt Schalkes Sportdirektor André Hechelmann.

Auftaktspiel am Freitag gegen HSV

Trainer Thomas Reis stehen nun vor dem Liga-Start am Freitagabend (20.30 Uhr Uhr) gegen den Mitaufstiegsfavoriten Hamburger SV mit Henning Matriciani, Marcin Kaminski und Ibrahima Cissé nur noch drei Innenverteidiger zur Verfügung. Nach dem Abstieg hatten unter anderem auch die Innenverteidiger Moritz Jenz ( VfL Wolfsburg), Sepp an den Berg ( FSV Mainz 05) und Maya Yoshida den Club verlassen.

Greiml war 2022 von Rapid Wien nach Gelsenkirchen gewechselt. In der vergangenen Bundesliga-Saison kam er auf sieben Einsätze für die "Königsblauen", die den Abstieg letztlich nicht vermeiden konnten.