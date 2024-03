Sportdirektor Hechelmann verlässt Schalke 04

Wie der Klub am Mittwoch (6.3.2024) mitteilte haben sich der Vorstand des FC Schalke 04 und André Hechelmann " in einem offenen und guten Dialog " einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden.

Der 39-Jährige scheidet damit mit sofortiger Wirkung aus. Die Aufgaben des Technischen Direktors werden bis auf Weiteres innerhalb des Vereins aufgeteilt. "Nach guten und von Respekt und Wertschätzung geprägten Gesprächen sind wir zu der Entscheidung gekommen, den gemeinsamen Weg zu beenden. Wir wünschen André für seine private und berufliche Zukunft alles Gute" , erklärt Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des S04.

Hechelmann war im Sommer 2021 als Chefscout und Leiter Scouting zu den Königsblauen gestoßen und wirkte maßgeblich beim großen Kaderumbau nach dem Abstieg aus der Bundesliga mit. Im Juni 2023 stieg Hechelmann zum Sportdirektor der Knappen auf, ehe er zum Jahreswechsel auf den Posten des Technischen Direktors wechselte.

Hechelmann von Klassenerhalt überzeugt

"Mit Stolz und Freude durfte ich bis zum heutigen Tag mit großer Leidenschaft und Engagement für den FC Schalke 04 tätig sein. In nunmehr zweieinhalb Jahren haben wir in unseren Gesprächen mit neuen Spielern und Mitarbeitern stets versucht zu vermitteln, dass der Verein immer im Mittelpunkt zu stehen hat und Vorrang genießt - egal in welcher Situation oder Position sich die Einzelperson auch befindet", sagte Hechelmann.

Zudem führte er aus: " Deshalb habe ich die Entscheidung über meine Zukunft heute in diesem Sinne mitgetragen. Ich darf dem Verein und allen voran der Mannschaft, die ihre Klasse immer wieder - wie zuletzt gegen den FC St. Pauli - gezeigt hat, den Klassenerhalt nicht nur wünschen, sondern bin davon felsenfest überzeugt.“

Neustrukturierung geplant