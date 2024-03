Schalke: Rückendeckung, aber keine "Jobgarantie" für Geraerts

Am Tag nach dem 2:5-Debakel bei Hertha BSC hat Trainer Karel Geraerts beim abstiegsgefährdeten Fußball-Zweitligisten Schalke 04 Rückendeckung bekommen - vorerst. "Es gibt keine Trainerdiskussion" , sagte Sportdirektor Marc Wilmots am Montag am Rande des Trainings: "Ich setze auf Kontinuität, das ist das Beste für den Verein." Allerdings wollte der Belgier seinem Landsmann keinen Freifahrtschein für den Rest der Saison ausstellen: "Keiner hat eine Jobgarantie."

Schlechteste Defensive der Liga