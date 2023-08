Der 24 Jahre alte Engländer kommt für die linke Abwehrseite und unterschrieb einen Vertrag bis 2026, wie die "Königsblauen" am Mittwoch bekanntgaben.

Der Verteidiger schließe " die noch offene Lücke " im Kader, so Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann. Murkin sei " ein schneller und konditionsstarker Spieler, der sich unter anderem durch viele intensive Läufe und seine Zweikampfstärke auszeichnet ", beschrieb Schalke-Trainer Thomas Reis den Neuzugang, der seit seinem vierten Lebensjahr in den Niederlanden lebt, 2022 in der dortigen Eredivisie debütierte und dort seitdem in 34 Erstligaeinsätzen auf fünf Assists kam.