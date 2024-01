Schalke 04 hat wieder ein Gesicht. Mit Marc Wilmots (54 Jahre) als neuem Sportchef soll die Verzwergung des einstigen Branchenriesen gestoppt werden. Wohin die Blickrichtung des angeschlagenen Fußball-Zweitligisten künftig geht, machte der als Spieler zum Vereinsidol gewordene Wilmots am Freitag (12.01.2024) bei seiner Vorstellung klar. "Wir werden alles dafür tun, aufzusteigen" , sagte der 54 Jahre alte Belgier.

Der Bundesliga-Absteiger startet in einer Woche gegen den Hamburger SV als Tabellen-14. mit nur drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge in die Rückrunde. Der Rückstand zu den Aufstiegsplätzen beträgt dagegen elf Zähler. Wilmots sagte, erstes Ziel sei es, "so schnell wie möglich da rauszukommen, aus der roten Zone. Und dann geht es um die Frage: Was können wir machen, um nächste Saison wieder anzugreifen" .