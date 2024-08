Emotionale Trennung zwischen Büskens und Schalke

Der Verein aus dem Ruhrpott und der 56-Jährige einigten sich darauf, "die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen" , wie es am Donnerstag (08.08.2024) in einer Mitteilung des Klubs hieß. Büskens sagte, er fühle sich "emotional nicht in der Lage, im Moment über eine gemeinsame weitere Zukunft" zu sprechen.

Nach bald 20 Jahren als Spieler und Trainer in verschiedenen Funktionen endet damit eine Ära beim Revierklub. Schalke hatte schon im Mai erklärt, dass Büskens seinen Posten als Co-Trainer zur neuen Saison verlassen müsse. Im Jahr 2022 hatte er "Königsblau" als Interimstrainer zum Aufstieg in die Bundesliga geführt. Danach war der Ex-Profi, der als "Eurofighter" mit Schalke 1997 den UEFA-Cup gewonnen hatte, unter anderem als Verbindungstrainer aktiv.

Angebot für offizielle Verabschiedung bei Heimspiel