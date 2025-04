Hexenkessel in Cottbus

Aber die Viktoria wird sich in der Lausitz auf einen Hexenkessel vorbereiten müssen. Die Fans von Energie sind für ihre Power bekannt, zudem hat der Klub mit seinem Trainer Claus-Dieter Wollitz auf der Bank einen echten leidenschaftlichen Lautsprecher und Top-Motivator in seinen Reihen.

Auf ihn trifft am Samstag erstmals in einer Art Chefrolle Marian Wilhelm. Der aktuelle Co von Chef Olaf Janßen wird die Viktoria-Spieler am Samstag coachen, weil Janßen wegen einer Sperre nicht bei der Mannschaft sein darf. Im letzten Heimspiel hatte der 58-Jährige wütend seine Coachingzone verlassen und auf die Bielefekder geschimpft, weil sie seiner Meinung nach unsportliches Verhalten an den Tag gelegt hatten.

Trainertalent Wilhelm ist gefordert

Janßen wurde vom Verband für ein Spiel gesperrt und muss in Cottbus auf der Tribüne Platz nehmen. Er darf eine halbe Stunde vor An- bis eine halbe Stunde nach Abpfiff keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Die Entscheidungen während des Spiels wird also Marian Wilhelm treffen.

Für den 36-Jährigen ist das so etwas wie die Feuertaufe, denn ab Sommer wird er den Cheftrainerposten bei der Viktoria für den ausscheidenden Janßen ohnehin fest übernehmen. Bei den Rechtsrheinischen haben sie aber keine Sorge, dass Wilhelm dieser Herausforderung nicht gewachsen sein könnte.

Wilhelm - Lizenzen wie kein anderer

"Ein schöner Hexenkessel" , sagt Franz Wunderlich, Sportvorstand der Viktoria, über das Stadion in Cottbus im "Kölner Stadtanzeiger". "Dann weiß Marian direkt, was auf ihn zukommt", so Wunderlich. Er mache sich aber keine Sorgen, es sei ein weiterer Schritt nach vorne.

Wilhelm gilt als großes Trainertalent, durchlief in den letzten drei Jahren mit der A+-Lizenz und der Pro-Lizenz gleich die zwei höchsten deutschen Trainerausbildungslehrgänge nacheinander - als erster im Profigeschäft überhaupt. "Er ist enorm fleißig und es ist fast unheimlich, was er geleistet hat" , sagt Wunderlich über Wilhelm, der seit 15 Jahren bei der Viktoria ist. Erst als Nachwuchstrainer, dann immer weiter aufsteigend. Ab Sommer ist er dann Chef.

El Mala fehlt wegen Gelbsperre

In Cottbus wird er schwierige Bedingungen haben. Denn die Viktoria muss neben ihrem Chefcoach auf zwei Stammspieler verzichten. Enrique Lofolomo fehlt aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre und Top-Talent Said El Mala pausiert wegen seiner fünften Gelben Karte.

Quelle: oja