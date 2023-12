Die Zahlen sprechen für Schalke 04

Am Freitagabend (15.12.2023, 18.30 Uhr) gegen Greuther Fürth dürften die Königsblauen tatsächlich eine Leistungssteigerung vorweisen müssen. Schließlich sind die Fürther die Mannschaft der Stunde in Liga 2. Zuletzt fünf Siege in Folge und ein Remis zeugen von der guten Form der Franken. Mit einem Sieg in Gelsenkirchen rücken die Fürther zumindest über Nacht auf Tabellenplatz drei vor.

15 Tore toppt niemand

Aber hat sich Gerearts Team wirklich verbessert, oder wird der Fußballlehrer von seinen persönlichen Eindrücken getäuscht? Ein Blick auf die Zahlen von Datenerfasser "Sportec Solutions" nach dem 16. Spieltag geben Auskunft darüber. Zur Erinnerung: Geraerts übernahm den FC Schalke 04 nach neun Spieltagen auf dem 16. Tabellenplatz, der Bundesliga-Absteiger hatte ganze sieben Punkte auf dem Konto.

Der Coach startete zwar mit einer 0:3-Niederlage gegen Karlsruhe. Zuletzt gewann er vier der letzten sechs Spiele. An den letzten sechs Spieltagen kamen nur Fürth (16) und Kiel (13) zu mehr Zählern. Und: Die 15 Schalker Tore in den letzten sechs Spielen toppt kein Team. Insgesamt sind unter Geraerts alle Spieler in der Offensive gefordert, die 15 Tore erzielten zehn unterschiedliche Spieler.