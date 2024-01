Schalker Wintertransfers - der nächste harte Realitätscheck für S04

Aller Anfang ist schwer, weiß der Volksmund. Allerdings ist manchmal auch das Ende schwer - so bahnt es sich in der aktuellen Wintertransferperiode beim FC Schalke 04 an. Natürlich war absehbar, dass es für den sportlich wie wirtschaftlich tief gefallenen Klub nicht einfach werden würde, hochwertige und dabei kostengünstige Verstärkungen an Land zu ziehen.

Rechnung mit S04-Streichkandidaten geht kaum auf

Doch kurz vor Ende des Transferfensters (Donnerstag, 1. Februar, 18 Uhr) hat sich die Schalker Personallage kaum verbessert. Die Führungsriege um Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers hatte als Bedingung für Zugänge Anfang Januar klargemacht, dass erst Kader- und somit Gehaltsplätze frei werden müssen.