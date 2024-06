Schalker Trainingsauftakt - nächster Umbruch voll im Gange

Keine optimalen Bedingungen, um gewisse Abläufe in der Mannschaft einzustudieren. So fuhr Schalke häufig mit einem nicht annähernd kompletten Kader ins Trainingslager. Darauf könnte es erneut hinauslaufen, denn das Sommertrainingslager in Mittersill (Österreich) startet am 8. Juli.

Der gerade so eben abgewendete Abstieg in die 3. Liga dürfte auch kein schlagendes Argument im Kampf um Neuverpflichtungen sein, ebenso wenig kann S04 mit großem Geld locken. Die Transferphase ist für Sportdirektor Marc Wilmots und den neuen Kaderplaner Ben Manga kompliziert.

Monetäre Zwänge bei Kaderplanung offensichtlich

Die monetären Zwänge sind beim Blick auf die bisherige Zugangsliste offensichtlich. Mehmet Aydin bekommt nach seiner beendeten Leihe (Trabzonspor) eine neue Chance, außerdem sind die Nachwuchskräfte Vitalie Becker, Tristan Osmani, Max Grüger und Emmanuel Gyamfi jetzt Profis.

Testspieler Amin Younes wurde qua Status genau so ablösefrei verpflichtet wie der Großteil der externen Zugänge um Torwart Ron-Thorben Hoffmann, Anton Donkor, Janik Bachmann, Martin Wasinski und Peter Remmert.