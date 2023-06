Marvin Pieringer

Die Paderborner müssen zahlreiche Abgänge kompensieren. Insbesondere die SCP -Offensive, zuletzt mit 68 Treffern die zweitbeste der zweiten Liga, verliert mehrere Leistungsträger: Der offensive Mittelfeldspieler Julian Justvan, der zur TSG 1899 Hoffenheim in die erste Bundesliga wechselt, verpasste in der abgelaufenen Saison kein einziges Liga-Spiel des SCP ; Mittelstürmer Dennis Srbeny, der sich dem Zweitliga-Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth anschließt, fehlte nur in einem Punktspiel. Zudem kehrt Marvin Pieringer - mit zehn Saisontreffern zuletzt einer der besten Paderborner Torschützen - nach dem Leih-Ende zum FC Schalke 04 zurück.

Mit Offensivspieler Florent Muslija, der in der Saison 2022/23 zehn Zweitliga-Tore erzielte, will der Verein laut Medienberichten verlängern. Stürmer Robert Leipertz - mit elf Saisontreffern jüngst bester Paderborner Torschütze - hat noch einen Vertrag bis 2024.

Defensiv-Stütze Schallenberg ist gewechselt