Preußen Münster - dauerhafter Außenseiter auf Punktesuche

"Gegen Düsseldorf müssen wir als Mannschaft über uns hinauswachsen, jeder Einzelne auch," sagte Münsters Trainer Sascha Hildmann auf der Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Spiel gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf am Freitag. Es ist eine Rolle, die sie in Münster so bereits kennen. Getreu dem Motto in der neuen Münster-Hymne, komponiert im Sommer von Götz Alsmann, gilt bei Preußen allzu oft: "Die Menschen erwarten die nächste Sensation" .