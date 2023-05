Paderborns Trainer Kwasniok aus Gewahrsam entlassen

Dies bestätigte der Klub dem WDR am Mittwoch. Er werde am Donnerstag nach Deutschland zurückkehren. Kwasniok war privat auf der spanischen Insel. Der 41-Jährige war zuvor in Gewahrsam genommen worden - angeblich wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs, wie die "Mallorca-Zeitung" und die spanische Zeitung "Ultima Hora" zuvor berichtet hatten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die beiden Zeitungen hatten geschrieben, dass ein Hotel im Touristenort Cala Ratjada am Montagabend die Polizei verständigt habe, weil eine Frau von einem sexuellen Übergriff berichtet habe. Dies habe den Berichten zufolge zu Kwasniok geführt. Die Frau habe ihn am Strand kennengelernt und sich später mit ihm in einem Hotelzimmer getroffen. Dort sei es der Zeitung zufolge zu dem Übergriff gekommen.