Ex-Kapitän Kainz zurück auf dem FC-Trainingsplatz

Ex-Kapitän Florian Kainz ist beim 1. FC Köln nach langer Verletzungspause auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der österreichische Fußball-Nationalspieler konnte nach seiner Sprunggelenkblessur zwar noch nicht mit dem Team trainieren, absolvierte mit dem Athletiktrainer am Mittwochvormittag aber eine erste Einheit mit Ball. Auch Verteidiger Luca Kilian war nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder dabei.

Weiter als die beiden ist Linksverteidiger Max Finkgräfe, der nach seiner Knieverletzung in der Vorbereitung zumindest schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnte. Für die Kölner geht es in der 2. Bundesliga am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg weiter.

Quelle: dpa