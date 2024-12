Münster empfängt Ulm - Schlüsselspiel zum Jahresabschluss

Keeper Schenk on fire

Damit so etwas auch gegen den SSV Ulm, der zuletzt immerhin dem Hamburger SV (2:2) ein Remius abtrotzen konnte, gelingt, wird es sicherlich wieder eine so stabile Abwehr benötigen wie zuletzt. Da stach vor allem Keeper Johannes Schenk hervor. " Schenki hat uns in der ersten Halbzeit am Leben gehalten" , beschrieb Hildmann passend die Klasse-Leistung des erst 21-Jährigen, der im ersten Abschnitt gleich ein halbes Dutzend bester Berliner Einschusschancen zunichte machte.

"Wir wollen die Klasse halten, das ist unser großes Ziel" , gab Schenk nach der Partie die Marschrichtung der Preußen vor, bei denen die Überzeugung durch den Dreier in der Hauptstadt nachdrücklich gestiegen ist: "Nach so einem Sieg heute ist jeder noch mehr der Meinung, dass wir es schaffen."

Paetow kam, sah und traf

Auf den nächsten Einsatz darf auch Abwehrmann Torge Paetow hoffen. Der Defensivspezialist mit dem Hang zu Einwurfflanken hatte zuvor fünf Ligaspiele in Serie ohne Einsatzminute auf der Bank gesessen. Im Olympiastadion spielte er dann über die volle Distanz - und traf in der 87. Minute zum Sieg. Das Fußballglück scheint rechtzeitig zum Jahresfinale mal auf die Seiten der Preußen gefallen zu sein.

