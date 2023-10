Karel Geraerts - mit Offensive zum Schalker Erfolg?

70 Tore standen bei Union Saint-Gilloise in der belgischen Liga am Ende der Spielzeit 2022/23 auf der Habenseite - hinter Genk war es die zweitbeste Angriffsreihe im Nachbarland. Trainer in dieser Spielzeit war Karel Geraerts, der offensiven, attraktiven Fußball spielen ließ. Nun soll der Belgier den kriselnden FC Schalke zum Erfolg führen. Seine Vorstellung am Montag (09.10.2023) bot einige Ideen an, wie er das schaffen kann.

Geraerts mit Erfolg in Belgien

Doch vor den Ideen werden sich viele Fans fragen: Wer ist eigentlich dieser so unbekannte Karel Geraerts? Das ist durchaus berechtigt - war Geraerts doch bisher nur in seinem Heimatland unterwegs. In Belgien stand er zuerst als Sportkoordinator beim KV Ostende unter Vertrag. Dann wurde es ruhiger um ihn, bis er 2020 bei Royal Union Saint-Gilloise als Co-Trainer engagiert wurde.

Seine Geschichte ist untrennbar mit der Erfolgsstory des belgischen Klubs verbunden. "Ich habe damals als Co-Trainer in der 2. Liga angefangen, war vier Jahre im Klub. Wir haben die Kultur neu aufgebaut und am Ende meiner Zeit immerhin das Viertelfinale in der Europa League erreicht und nur knapp den Titel in Belgien verpasst", fasste Geraerts zusammen. Die persönliche Belohnung für die erfolgreiche Spielzeit 2022/23 Für Geraerts: die Wahl zu Belgiens Trainer des Jahres.

Trainer präferiert Offensivfußball

Dennoch ging es für ihn bei Saint-Gilloise nicht weiter, eine Einigung über eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus kam nicht zustande. Nun erwartet vermutlich niemand von Geraerts eine ähnlich rasante Entwicklung vom Zweitliga-Klub zum Fast-Meister bei den Knappen - doch vor allem die Offensive könnte vom neuen Mann an der Seitenlinie profitieren.

Geraerts hat in seinen Jahren beim belgischen Klub stets attraktiven Angriffsfußball bevorzugt. Das beste Beispiel für die starke Entwicklung von Angreifern unter ihm führte er selbst an: "Da ist ein Stürmer, der nun bei Bayer Leverkusen für Furore sorgt." Die Rede ist von Victor Boniface, der für rund 20 Millionen Euro im Sommer nach Leverkusen gewechselt war. Die Spielzeit davor war er an 29 Toren für Saint-Gilloise beteiligt.