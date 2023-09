Victor Boniface - Bayers abschlussfreudiger Fan-Liebling

Es läuft das dritte Saisonspiel - ein Heimspiel für Bayer Leverkusen gegen den SV Darmstadt 98 - und aus der Kurve schallt ein neuer Gesang. Auf die Melodie von "Give It Up" von KC and the Sunshine Band singen die Fans in der Leverkusener Nordkuve immer wieder einen Namen: "Victor Boniface, Boniface, Victor Boniface!"

Sie feiern ihren neuen Torjäger, der es geschafft hat, in nur wenigen Spielen bereits den Status des Publikumslieblings zu erreichen. Im Eiltempo hat sich der Nigerianer nicht nur in die Herzen der Fans seines neuen Vereins geschossen, sondern auch an die Spitze der Bundesliga-Scorerliste. Mit vier Toren und zwei Vorlagen thront der bullige Stürmer in dieser Wertung vor Stuttgarts Serhou Guirassy und Wolfsburgs Jonas Wind. In der Torjägerliste hat einzig Guirassy einen Treffer mehr auf dem Konto.