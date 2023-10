Offiziell: Schalke holt Belgier Geraerts als neuen Trainer

Geraerts, der bereits am Sonntagabend den neuen Vertrag unterschrieben hat, war zuletzt beim belgischen Überraschungsklub Union Saint-Gilloise beschäftigt. Trotz einer erfolgreichen Saison mit Platz drei hatte sich der Verein aber von ihm getrennt.

Abstimmung zu Geraerts "insbesondere mit Youri Mulder"

"In den vergangenen zwei Wochen haben André Hechelmann und ich intensiv daran gearbeitet, den passenden Trainer für das gesuchte Profil zu finden. Der Prozess verlief in enger Abstimmung mit dem Sportausschuss und insbesondere Youri Mulder, der speziell in den Niederlanden und Belgien sehr gut vernetzt ist" , erklärte Sportvorstand Peter Knäbel.

Geraerts sei die absolute Wunschlösung, betonte er auf der Pressekonferenz am Montagmittag. Es werde aktuell noch ein Co-Trainer gesucht, wie Sportdirektor André Hechelmann erklärte. Dieser stehe aber momentan noch woanders unter Vertrag.

Schalke hinkt Ansprüchen hinterher

In Geraerts erhält Schalke einen international erfahrenen Coach. Mit Saint-Gilloise hatte er sich in der vergangenen Saison in der Europa League im Achtelfinale gegen den 1. FC Union Berlin durchgesetzt und war dann im Viertelfinale an Bayer Leverkusen gescheitert.

Auf Schalke erwartet ihn nun eine ganz andere und schwere Aufgabe. Der Revierklub läuft derzeit seinen eigenen Ansprüchen weit hinterher. Als Erstliga-Absteiger heißt das Saisonziel eigentlich direkter Wiederaufstieg.