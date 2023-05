Das gab Werder am Montag, also zwei Tage nach der Sicherung des Klassenerhalts in der Fußball-Bundesliga, offiziell bekannt.

Kownacki verlässt die Fortuna ablösefrei

Kownacki wechselt ablösefrei zu den Hanseaten, die zur Vertragsdauer keine Angaben machten. Der 26-Jährige dürfte als Nachrücker vorgesehen sein, falls der designierte Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug oder dessen Sturmpartner Marvin Ducksch die Norddeutschen im Sommer verlassen sollte.