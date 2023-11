Ouédraogo könnte Schalke also einige Wochen fehlen. Sportdirektor Hechelmann ist das ein Dorn im Auge, weshalb er sein Toptalent erst einmal nur für die offizielle Abstellungsperiode abstellen will. Diese beginnt am 13. November und endet bereits am 21. November - dem Ende der WM-Gruppenphase. Möglich also, dass Schalke Ouédraogo bereits nach den Gruppenspielen wieder nach Gelsenkirchen holt, egal wie weit die U17-Nationalmannschaft im Turnier kommt.

"Es ist unsere Pflicht, die Interessen des Vereins an erste Stelle zu setzen und zu schützen" , sagte Hechelmann. Deshalb solle erst nach dem Spiel in Nürnberg entschieden werden, ob und wann Ouédraogo nach Indonesien reist. Nach der Gruppenphase solle laut Hechelmann dann entschieden werden, ob der gebürtige Mülheimer nach Gelsenkirchen zurückkehrt, oder in Indonesien bleibt. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen des DFB waren sehr gut und von gegenseitigem Verständnis geprägt" , so Hechelmann.