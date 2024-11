FC Schalke zurück im Krisenmodus

Durch die Niederlage stecken die Schalker weiter mittendrin im Abstiegskampf und können an diesem Wochenende sogar auf einen Abstiegsplatz rutschen, je nach Ergebnissen der Konkurrenz. Der Aufwärtstrend nach zuletzt fünf Punkten aus drei Spielen ist wieder dahin. Schalke ist wieder in Krisenmodus.

Van Wonderen: "Das war heute zu wenig"