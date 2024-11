Zweimal in Serie zu Null gespielt - im Pokal gegen einen Erstligisten die nächste Runde erreicht und in der Liga zumindest wieder näher an der Auf- als an der Abstiegszone. Wenn Cheftrainer Gerhard Struber seinem Team am Samstag nach dem 1:0-Erfolg bei Hertha BSC eine " sehr reife " und " sehr erwachsene " Leistung attestiert hat, gebührt auch ihm ein Teil des Lobs, weil er vor den Siegen in Berlin und zuvor im Pokal gegen Kiel eine Personalentscheidung getroffen hat, die zu wirken scheint.

Erfahrung und Führungsqualität geben Ausschlag für Schwäbe