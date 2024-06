FC startet am 24. Juni mit dem Training

Struber selbst freut sich nach eigenem Bekunden auf die Mannschaft, sein Trainerteam und die Fans. Er wolle " sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen, um unseren Zielen nachzujagen und sie auch zu erreichen ".

Zuvor hatte Struber drei Jahre in New York die RB-Filiale trainiert und davor unter anderem beim FC Barnsley als Cheftrainer gearbeitet. Er soll seine Tätigkeit am 21. Juni beginnen, wenn die Leistungsdiagnostik ansteht. Am 24. Juni ist der offizielle Trainingsstart am Geißbockheim, dann soll der neue Coach vorgestellt werden.