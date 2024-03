Relegationsplatz im Visier - Fortuna kann Druck ausüben

Düsseldorfer Abwehr mit Verletzungssorgen

Allerdings stellt sich bei Düsseldorf die Frage, wer diesen Sieg bewerkstelligen soll. Die Verletztenliste ist vor allem in der Abwehr lang: Jordy de Wijs, Joshua Quarshie und Emmanuel Iyoha fallen definitiv aus. Kapitän André Hoffmann steht auf der Kippe. "Wir haben ihm an Mittwoch rausgenommen, um heute bei voller Belastung den Daumen nach oben oder unten zu senken", erklärte Trainer Daniel Thioune am Donnerstag. Einen Startelf-Einsatz schloss er aber aus.