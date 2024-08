Arminia Bielefeld - nach Cottbus ist vor Lipperreihe

" Entsprechend seriös gehen wir es am Dienstagabend an, um in die nächste Runde zu kommen ", so Kniat, der sich bereits auf den Gegner vorbereitet hat: " Ich war in der vergangenen Woche in Lipperreihe, um einen persönlichen Eindruck von der Mannschaft zu haben." Der TuS habe eine " für einen Bezirksligisten gut organisierte Mannschaft ", die gegen Bielefeld " natürlich ihr persönliches Spiel des Jahres " habe.

Die Arminia erwartet in Lipperreihe eine mit 2.500 Zuschauern ausverkaufte Stadtwerke Arena mit einem Kunstrasenplatz.

Arminia verpflichtet Kania aus Nürnberg

In Lipperreihe noch nicht mit dabei sein wird wahrscheinlich Julian Kania, den die Arminia am Montag vom 1. FC Nürnberg verpflichtet hat. Der 1,93 Meter große und 22 Jahre alte Stürmer kam in der vergangenen Saison auf 24 Tore in 31 Spielen für das Regionalligateam der Franken, in der 2. Bundesliga absolvierte er vier Spiele.

" Mit Julian erhöhen wir nochmal unsere Optionen und Variabilität in der Offensive ", sagt Mutzel über den Neuzugang. " Er ist ein sehr talentierter Mittelstürmer, der durch eine starke Regionalliga-Saison mit einer beeindruckenden Tor-Quote auf sich aufmerksam gemacht hat. "

Kania selbst freut sich, " dass es in Bielefeld losgeht, ich meine Mannschaftskollegen kennenlernen kann und direkt am Wochenende mein erstes Heimspiel vor unseren Fans ansteht ".

Quelle: bh