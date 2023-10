In der sechsten Spielminute flog ein Schuss von Kölns bester Stürmerin Sharon Beck am Gäste-Tor vorbei. Danach gab es lange keine gefährlichen Torraum-Aktionen vor 1.948 Fans im Franz-Kremer-Stadion in Köln.

Der MSV , der beim Saisonauftakt von der TSG Hoffenheim neun Gegentore kassiert hatte, stand defensiv sicher, zeigte aber auch keine Offensiv-Aktionen.

Sharon Beck trifft ...

In der 29. Minute gelang den Kölnerinnen dann doch der Führungstreffer: Eine halbhohe Flanke durch Martyna Wiankowska von der linken Seite schoss Beck aus etwa sechs Metern Torentfernung mit der Innenseite ins Netz.

... und muss ausgewechselt werden

Beim Führungstreffer verletzte sich die Kölner Kapitänin Beck am Kopf und musste länger behandelt. In der Halbzeitpause wurde sie schließlich ausgewechselt, Natalia Padilla-Bidas kam für sie ins Spiel.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Köln Glück, als FC -Verteidigerin Janina Hechler nach einem langen Ball den Ball beinahe ins eigene Netz beförderte, Torhüterin Jasmin Pal rettete in höchster Not.

Zielinski gleicht für Duisburg aus

MSV -Trainer Thomas Gerstner fand in der Halbzeitpause offenbar die richtigen Worte, Duisburg ging die zweite Halbzeit mit neuem Offensivdrang an: Mit einem langen Pass fand Nathalie Muth links im Strafraum die einstartende Yvonne Zielinski, die den Ball aus acht Metern zum Ausgleich ins Tor schoss (47.). Der Treffer der langjährigern Kölnerin Zielinski war umstritten, weil wohl ein Foul von Muth an Kölns Lotta Cordes vorausgegangen war, das die Schiedsrichterin Karoline Wacker aber nicht geahndet hatte.

Köln antwortet umgehend

Die FC -Spielerinnen ließen sich vom Gegentor aber nicht schocken: Einen Schuss von Meike Meßmer in der 50. Minute konnte MSV -Keeperin Ena Mahmutovic mit einer starken Parade noch entschärfen. Neun Minuten später musste die Duisburger Torfrau dann aber doch einen Gegentreffer hinnehmen: Nach einer Kombination mit Meßmer schoss Wiankowska den Ball aus zwölf Metern zum 2:1 oben links ins Toreck (59.).

In der 69. Minute legten die Kölnerinnen einen weiteren Treffer nach. Einen Fehler im Spielaufbau von Mahmutovic nutzte der FC zu einem schnellen Vorstoß, und Andrea Gavric schoss den Ball aus rund 15 Metern über die Duisburger Torhüterin hinweg ins Netz.

FC-Trainer Daniel Weber

Duisburg gab nicht auf, konnte das Team von FC -Coach Daniel Weber aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen. Stattdessen erhöhte Köln noch weiter: Wiankowska verwandelte einen Handelfmeter (78.). Die Duisburgerin Kara Bathmann hatte zuvor eine Flanke mit dem Arm berührt.

MSV bereits im Abstiegskampf

Köln kletterte mit nun sechs Punkten zunächst auf den dritten Tabellenrang - der dritte Spieltag ist allerdings noch nicht abgeschlossen, und es können noch mehrere Mannschaften an den Domstädterinnen vorbeiziehen. Duisburg befindet sich mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen schon im Abstiegskampf.

Köln muss nun nach Bremen