Bundesliga und 2. Bundesliga - Die Winterfahrpläne der NRW-Klubs

Mit dem Spiel zwischen Bayern München und der TSG Hoffenheim startet am 12. Januar die Bundesliga bereits wieder. Die NRW-Klubs aus Köln (gegen Heidenheim), Bochum (gegen Bremen) und Mönchengladbach (gegen Stuttgart) starten mit Heimspielen ins Jahr 2024. Dortmund (in Darmstadt) und Leverkusen (in Augsburg) müssen zuerst reisen. wdr.de gibt den Überblick, wer sich wo und gegen wen vorbereitet.

Bayer Leverkusen:

Trainingsauftakt: 03. Januar

Trainingslager: -

Testspiele: 07. Januar gegen FC Venedig

Borussia Dortmund:

Trainingsauftakt: 02. Janaur

Trainingslager: 03.-09. Januar in Marbella (Spanien)

Testspiele: 06. Januar gegen AZ Alkmaar, 09. Januar gegen Standard Lüttich und 10. Januar gegen Fortuna Düsseldorf

Borussia Mönchengladbach:

Trainingsauftakt: 02. Januar

Trainingslager: -

Testspiele: 06. Januar gegen Go Ahead Eagles Deventer

VfL Bochum:

Trainingsauftakt: 02. Januar

Trainingslager: -

Testspiele: 06. Januar gegen FC Groningen und 07. Januar gegen Vitesse Arnheim

1. FC Köln:

Trainingsauftakt: 02. Januar

Trainingslager: -

Testspiele: 06. Januar gegen Rot-Weiss Essen

Die Zweitligisten im Überblick

Auch die Zweitligisten starten früh wieder ins Training. Allerdings haben sie eine Woche länger Zeit als die Bundesligisten. Die Rückrunde beginnt für Schalke (gegen Hamburg) und Paderborn (gegen Fürth) im heimischen Stadion. Düsseldorf (in Berlin) hat eine lange Auswärtsreise vor sich. Gemein haben alle drei NRW-Klubs, dass sie vorher gen Süden ins Trainingslager fliegen.

Shinta Appelkamp spielt den Ball zurück zu Felix Klaus

Fortuna Düsseldorf:

Trainingsauftakt: 02. Januar

Trainingslager: 08.-15. Januar in Marbella (Spanien)

Testspiele: 06. Januar gegen SV Meppen, 10. Januar gegen Borussia Dortmund, 14. Januar gegen unbekannt und 20. Januar gegen BSV Rehden

SC Paderborn:

Trainingsauftakt: 03. Janaur

Trainingslager: 05.-12. Januar in Benidorm (Spanien)

Testspiele: Zwei im Trainingslager geplant und Hallenturnier am 14. Januar in Gummersbach

FC Schalke 04:

Trainingsauftakt: 02. Januar

Trainingslager: 02.-10. Janaur in Albufeira (Portugal)

Testspiele: Zwei im Trainingslager geplant, 13. Januar gegen KAS Eupen und Hallenturnier am 14. Januar in Gummersbach

Quelle: mb