Bayer lässt Venedig keine Chance

Adam Hlozek und Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen) feiern das 1:0 gegen FC Venedig

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist ebenfalls erfolgreich ins neue Jahr gestartet. In einem Testspiel besiegte das Team von Trainer Xabi Alonso am Sonntag den italienischen Zweitligisten FC Venedig mit 4:1 (3:0). Vor rund 10.000 Zuschauern in der BayArena trafen Adam Hlozek (16./20.), Patrik Schick (33.) und Jonas Hofmann (55.) für die Werkself.