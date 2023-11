Bochum setzte sich am Donnerstag beim niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem mit 2:1 (1:1) durch. Trainer Thomas Letsch setzte dabei vor allem Spieler ein, die am Wochenende beim 1:1 gegen den 1. FC Köln nicht zum Einsatz gekommen waren. Dabei gab das 19 Jahre alte Mittelfeld-Talent Mats Pannewig nach zweieinhalbmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Die Treffer für Bochum erzielten Moritz Broschinski (4.) und Philipp Hofmann (82.). Levi Schoppema (38.) hatte zwischenzeitlich für die Niederländer ausgeglichen.

Zweitligist Schalke gewann beim niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven mit 2:0 (0:0). Sturm-Routinier Simon Terodde brachte den Revierclub in der 63. Minute in Führung. Der 19 Jahre alte Keke Topp sorgte für das zweite Schalker Tor (90.). In der zweiten Liga hat Schalke zuletzt unter dem neuen Trainer Karel Geraerts von vier Partien zwei gewonnen und zwei verloren.