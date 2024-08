Leverkusen gegen Stuttgart - Supercup als Standortbestimmung

Supercup als Härtetest für die Liga

Klar ist: Der Supercup könnte durchaus erste Hinweise liefern, ob die Überflieger von Bayer-Coach Xabi Alonso ihren Wahnsinnslauf auch in dieser Saison fortsetzen können. Oder ob der VfB namhafte Abgänge wie Serhou Guirassy, Waldemar Anton (beide BVB) oder Hiroki Ito (Bayern) verkraftet hat.

Und knüpfen die spielstärksten Teams der Vorsaison auch nur annähernd an die jüngsten Duelle an, erwartet die Fans zudem noch ein spannender Schlagabtausch. Auf sportschau.de und in der sportschau-App wird es am Samstag ab 0 Uhr eine Zusammenfassung der Partie geben.

Video starten, abbrechen mit Escape B04-Trainer Alonso - "Es ist eine große Motivation" WDR. . 00:31 Min. . Verfügbar bis 16.08.2025. WDR.

Alonso plant mit Tah

Im Gegensatz zu den Stuttgartern hat Leverkusen sein Meister-Team bisher weitgehend zusammengehalten. Bis auf Leihspieler Josip Stanisic, der zum FC Bayern München zurückgekehrt ist, hat der Meister keine wichtigen Spieler verloren, sich aber mit Aleix Garcia (FC Girona), Martin Terrier und Jeanuel Belocian (beide FC Stade Rennes) verstärkt. Bis auf Exequiel Palacios (Aufbautraining) kann Alonso am Samstag personell aus dem Vollen schöpfen - auch wenn der Wechsel von Angreifer Adam Hlozek zum Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim wohl kurz bevorsteht.