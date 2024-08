Carro entschuldigt sich für Eberl-Kritik

"Ich bin ein emotionaler Mensch. Die Aussagen zu Max Eberl habe ich in einem informellen Austausch mit Bayer-Fans getätigt. Dass sie in dieser Form aufgegriffen und multipliziert werden, war nicht beabsichtigt. Das ändert aber auch nichts mehr an der Aussage, für die ich mich hiermit entschuldige" , sagte Carro gegenüber der Bild-Zeitung.

Harsche Kritik an Eberl

Carro hatte Eberl aufgrund der Hängepartie um Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah kritisiert. " Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts. Und ich würde nicht mit ihm verhandeln" , hatte Carro laut "Kicker" bei einem Treffen mit mehreren hundert Vertretern der Leverkusener Fanklubs in der BayArena am Dienstag (13.08.2024) gesagt.

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern München

Tah-Wechsel weiter in der Schwebe

Hintergrund ist der sich seit Wochen hinziehende Wechsel um Tah. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger, dessen Vertrag beim Double-Sieger 2025 ausläuft, trainiert immer noch in Leverkusen. Dabei soll seine Absicht zu den Bayern zu wechseln längst geklärt sein, auch über die Modalitäten und einer Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro plus Boni bestehe zwischen den Clubs weitestgehend Einigung.